Дружина Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про порятунок та звернулася до українців за допомогою.

Актриса Сніжана Бабкіна розповіла про дивовижний порятунок. Про це дружина Сергія Бабкіна написала у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Врятували маленьку куницю. Дали молочка. Хто знає, як далі бути? Чим годувати? Він зовсім маленький", - розповіла Бабкіна, показуючи маленького гризуна.

Сніжана Бабкіна - дружина музиканта Сергія Бабкіна. Зіркове сімейство, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка поділилася декількома фото у своєму Інстаграмі.

"Небо - це безкрайнє полотно, що малює над нами свої власні історії щодня. Воно говорить з нами тихим пошепком, мовою хмар і зірок, і якщо ми звернемо увагу, можемо почути його послання. У небі ми бачимо знаки та підказки, що нагадують нам про тому, що світ набагато більше нашої кімнати, нашої вулиці, нашого міста, нашого неба, яке ми бачимо очима. Небо нагадує нам про нескінченні можливості, що чекають на нас. Отже, як ми можемо з'єднатися з небом? , – написала Бабкіна під фото.

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Нагадаємо, Сніжана Бабкіна різко відповіла на критику за виступи чоловіка російською мовою.

Також Politeka повідомляла, що Бабкін похвалився нагородою, яка затверджується на найвищому рівні.

А ще Politeka писала, що дружина Бабкіна показала, як виглядала із чоловіком 15 років тому.