Жена Сергея Бабкина Снежана рассказала о спасении и обратилась к украинцам за помощью.

Актриса Снежана Бабкина рассказала об удивительном спасении. Об этом жена Сергея Бабкина написала в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Спасли маленькую куницу. Дали молочка. Кто знает, как дальше быть? Чем кормить? Он совсем маленький", - рассказала Бабкина, показывая маленького грызуна.

Стоит отметить, Снежана Бабкина - жена музыканта Сергея Бабкина. Звездное семейство, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда поделилась несколькими фото в своем Инстаграм.

"Небо – это бескрайнее полотно, рисующее над нами свои собственные истории каждый день. Оно говорит с нами тихим шепотом, языком облаков и звезд, и если мы обратим внимание, можем услышать его послание. В небе мы видим знаки и подсказки, напоминающие нам о том, что мир гораздо больше нашей комнаты, нашей улицы, нашего города, нашего неба, которое мы видим глазами. Небо напоминает нам о бесконечных возможностях, ожидающих нас. Итак, как мы можем соединиться с небом? Это происходит через осознанность и внутреннее спокойствие", - написала Бабкина под фото.

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