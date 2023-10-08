Багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва висловилася про проблеми через останні події.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздєва з "Танці зі зірками" висловилася про проблеми та потрясіння, яке шокувало її. За словами хореографа, вона вражена тим, що відбувається, і прогалини в особистому житті привели її здоров'я до поганого стану.

Несподіваний наліт терористичної організації ХАМАС до Ізраїлю призвів країну до стану війни. Як день минув, стало видно, що ізраїльські збройні сили впоралися із шоком, який охопив їх у перші години атаки, і почали активні контрзаходи, висловитися вирішила і Гвоздєва, вражена подіями у світі.

"Новини, Ізраїль.. Останній тиждень хвороба дітей - немов якась змова диявола. Одне питання, за що? Який урок ми, людство, маємо винести з усього цього жаху. Що саме нам хоче сказати Бог?"

Почуваюся повним лайном і станом здоров'я, і ​​станом душі. Ці емоційні гойдалки починають розхитувати все більше і більше" - ділиться Гвоздєва.

Раніше Гвоздєва показала своє чорно-біле фото та розповіла, як реагує на трагічні події в Україні та світі, і що відбувається у її житті.

"Сьогодні бажання одне - не втратити віру в наше майбутнє, у нашу перемогу та в нашу незалежну країну. Новини світу шокують, наші люди щодня гинуть, кінця і краю немає цього болю та горя! Ми повинні боротися до кінця, вставати та йти далі заради наших дітей", - пише Ілона Гвоздєва.

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