Популярна українська співачка Настя Каменських , яка нещодавно оскандалилася після відвертого інтерв'ю у Маші Єфросініної, вирішила висловитися про складне життя українців та переживання на тлі останніх трагедій. Проте слова Каменських були сприйняті дуже неоднозначно, оскільки багато хто порадив артистці звернути увагу на свого чоловіка.

«Наші вчинки впливають на інших, наші слова можуть надихати чи поранити.

Але завжди треба пам'ятати, що вибирати бік світу – це вибирати добро, кохання, толерантність та світ. Це обирати співчуття, співпереживання та підтримку один одного» - написала Каменських.

У мережі ж одразу порадили Каменських звернути увагу на поведінку чоловіка Потапа, який спробував висміяти хейтерів за його втечу з країни та небажання повернутися додому. Сім'ю Потапа та Каменських часто критикують за їхні заяви про складне життя.

«Візьми вгамуй свого діда! У нього там в Іспанії вже поїхав дах; Там Потап по ходу зовсім поплив, може йому потрібно менше заборонених речовин вживати, таки вік уже, не хлопчик;

Багатьом українцям зараз дуже складно…; Настя, а давай на передову санітаркою? А??; А де звичні серця від Потапа?» - висловилися під постом Каменських

"У цьому світі завжди є боротьба між світлом і темрявою. Іноді суспільство, а іноді навіть своє власне серце ставлять перед вибором. Наші дії впливають на інших, наші слова можуть надихати чи отримати поранення", - також написала Каменських.

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