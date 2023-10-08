Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" опублікувала емоційний пост.

Ілона Гвоздьова показала свою чорно-білу світлину та розповіла, як реагує на трагічні події в Україні та світі, та що відбувається в її житті.

"Сьогодні бажання одне - не втратити віри у наше майбутнє, в нашу перемогу і у нашу незалежну країну. Новини світу шокують, наші люди кожен день гинуть, кінця і краю немає цьому болю та горю! Ми мусимо боротися до кінця, вставати і йти далі заради наших дітей", — пише Ілона Гвоздьова.

Крім того, зірка "Танці з зірками" Гвоздьова зізналася, що вдома в неї теж проблеми, і сама вона почувається жахливо.

"Я сьогодні сама не своя, почуваюсь жахливо і фізично, і морально, все з рук валиться, діти хворіють, знесилена геть. Ми можемо з вами бути слабкими інколи, але прошу кожного підтримувати один одного і бути незламними до кінця. Та завтра буде новий день і нова я… І знову будемо боротися за життя)", — наголосила Ілона Гвоздьова.

Шанувальники в коментарях підтримали танцюристку:

"Господи, як тяжко, але потрібно триматися.🙏";

"Все буде добре!❤️".

Раніше повідомлялося, що Ілона Гвоздьова готується до серйозної операції. Зірка зізналася, що збирається зробити мамопластику. Підписники Гвоздьової розділилися на два табори: одні підтримують переможницю «Танці з зірками», інші ж відмовляють.

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Також повідомлялось, що Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про проблеми доньки після останнього обстрілу.

Нагадаємо також, що Гвоздьова з "Танців зі зірками" показала, як виглядала немовлям.