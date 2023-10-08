В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" опубликовала эмоциональный пост.

Илона Гвоздева показала свое черно-белое фото и рассказала, как реагирует на трагические события в Украине и мире, и что происходит в ее жизни.

"Сегодня желание одно - не потерять веру в наше будущее, в нашу победу и в нашу независимую страну. Новости мира шокируют, наши люди каждый день погибают, конца и края нет этой боли и горя! Мы должны бороться до конца, вставать и идти дальше ради наших детей", - пишет Илона Гвоздева.

Кроме того, звезда "Танці з зірками" Гвоздева призналась, что дома у нее тоже проблемы, и сама она чувствует себя ужасно.

"Я сегодня сама не своя, чувствую себя ужасно и физически, и морально, все из рук рушится, дети болеют, обессиленная прочь. Мы можем с вами быть слабыми иногда, но прошу каждого поддерживать друг друга и быть несгибаемыми до конца. Но завтра будет новый день и новая я… И снова будем бороться за жизнь)", - подчеркнула Илона Гвоздева.

Поклонники в комментариях поддержали танцовщицу:

"Господи, как тяжело, но нужно держаться. 🙏";

"Все будет хорошо!❤️".

Ранее сообщалось, что Илона Гвоздева готовится к серьезной операции. Звезда призналась, что собирается сделать маммопластику. Подписчики Гвоздевой разделились на два лагеря: одни поддерживают победительницу «Танцы со звездами», другие же отговаривают.

Последние новости Украины:

Илона Гвоздева из "Танцев со звездами" на отдыхе в Турции предупредила об опасности.

Также сообщалось, что Гвоздева из "Танцев со звездами" рассказала о проблемах дочери после последнего обстрела.

Напомним также, что Гвоздева из "Танцев со звездами" показала, как выглядела маленькой.