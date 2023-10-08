Для багатьох фанатів контекст та таймінг відеоролика були недоречними, особливо з огляду на атаку на Харків.

Нещодавно дружина українського телеведучого Григорія Решетника Крістіна Решетник опинилася на межі конфронтації зі своїми шанувальниками, коли вона розмістила у своїх соціальних медіа відеоролик зі своєї поїздки за кордон.

Крім того, відео було опубліковано у день, коли російські військові атакували центр Харкова. Шанувальники Христини Решетник несхвально відреагували на факт, що відеоряд супроводжувався живою та бадьорою музикою, вважаючи це недоречним у контексті трагічних подій.

Деякі навіть заявили, що вони залишають передплату на Христину Решетник через цю публікацію. Вона поділилася моментами з аеропорту, посадки в літак та прогулянок вулицями цієї країни.

«І знати не хочемо! Вдалися патріотка; Однак коли день за днем ​​Україна потопає в крові, ви під веселий музичний супровід знову в очікуванні нової подорожі; У Харкові жалоба Христина веселиться, ви хвора людина на голову;

Не вірю, що це відео комусь допоможе відчути себе щасливим. Ну просто не сприймається це все, от і все; Якби хтось із вашої родини пішов захищати нашу країну, то ця подорож якби й була, то не на широку громадськість!; Христино, вже не вперше така фігня» - обурилися українці під постом Решетник.

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