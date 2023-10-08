На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" написав, що подача яєць на сніданок завжди звучить привабливо, але їх можна приготувати не лише у вигляді традиційної яєчні або омлету. Давайте розглянемо шакшуку - це ароматне блюдо, багате різноманітними смаками та ароматами, запропонував "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

Червона цибуля – 50 грам;

Чилі перець – 5 грам;

Часник – 10 грам;

Зіра – 2-5 грам;

Копчена паприка – 2 грами;

Консервовані помідори пелаті – 120 грамів;

Яйця – 3 шт.;

Сіль, перець за смаком;

Свіжі петрушки або кінзи для прикраси.

Спосіб приготування:

Накришіть червону цибулю, часник та чилі перець, радить "Мастер Шеф" Хіменес-Браво. Викладіть їх на сковороду з олією, додайте зіру, копчену паприку, посоліть і поперчіть до смаку. Добре перемішайте і смажте до золотистої кірки, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво також радить, додайте на сковороду консервовані помідори пелаті, а потім яйця. Покрийте все кришкою і готуйте до бажаного ступеня прожарювання яєць.

Посоліть і поперчіть до смаку, а потім прикрасьте свіжою петрушкою або кінзою. Подавайте готову шакшуку із хлібом, рекомендує "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

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