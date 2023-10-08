На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" написал, подача яиц на завтрак всегда звучит привлекательно, но их можно приготовить не только в виде традиционной яичницы или омлета. Давайте рассмотрим шакшуку – это ароматное блюдо, богатое разнообразными вкусами и ароматами, предложил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Красный лук - 50 грамм;

Чили перец - 5 грамм;

Чеснок - 10 грамм;

Зира - 2-5 грамм;

Копченая паприка - 2 грамма;

Консервированные помидоры пелати - 120 граммов;

Яйца - 3 шт.;

Соль, перец по вкусу;

Свежая петрушка или кинза для украшения.

Способ приготовления:

Накрошите красный лук, чеснок и чили перец, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Выложите их на сковороду с растительным маслом, добавьте зиру, копченую паприку, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте и жарьте до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также советует, добавьте на сковороду консервированные помидоры пелати, а затем яйца. Покройте все крышкой и готовьте до желаемой степени прожарки яиц.

Посолите и поперчите по вкусу, а затем украсьте свежей петрушкой или кинзой. Подавайте готовую шакшуку с хлебом, рекомендует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.