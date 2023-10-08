На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" написал, подача яиц на завтрак всегда звучит привлекательно, но их можно приготовить не только в виде традиционной яичницы или омлета. Давайте рассмотрим шакшуку – это ароматное блюдо, богатое разнообразными вкусами и ароматами, предложил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • Красный лук - 50 грамм;
  • Чили перец - 5 грамм;
  • Чеснок - 10 грамм;
  • Зира - 2-5 грамм;
  • Копченая паприка - 2 грамма;
  • Консервированные помидоры пелати - 120 граммов;
  • Яйца - 3 шт.;
  • Соль, перец по вкусу;
  • Свежая петрушка или кинза для украшения.

Способ приготовления:

Накрошите красный лук, чеснок и чили перец, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Выложите их на сковороду с растительным маслом, добавьте зиру, копченую паприку, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте и жарьте до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также советует, добавьте на сковороду консервированные помидоры пелати, а затем яйца. Покройте все крышкой и готовьте до желаемой степени прожарки яиц.

Посолите и поперчите по вкусу, а затем украсьте свежей петрушкой или кинзой. Подавайте готовую шакшуку с хлебом, рекомендует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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