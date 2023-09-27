Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА, росіяни крили вогнем Нікопольщину.

«Вночі ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю», - розповіли в ОДА.

Постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Поранених госпіталізували стані середньої тяжкості.

Також внаслідок атаки зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь рятувальники приборкали.

руїни будинку, війна

руїни будинку, війна

Крім того, пошкоджене приватне підприємство. Понівечені 4 господарські споруди, 1 – знищена вщент. Побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.

«Зараз на Дніпропетровщині – повітряна тривога. Залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе і своїх близьких», - закликають мешканців області в ОДА.

руїни будинку, війна

Раніше в Повітряних силах мешканців Дінпропетровщини попередили про ракетну небезпеку.

Також мешканців Кривого Рогу попереджають про вибухи, які лунатимуть сьогодні вдень. Мер міста Олександр Вілкул повідомив, що сьогодні у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район).

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Також повідомлялося про сильну пожежу у відпочинковому комплексі, де знаходилися майже 150 дітей та вихователі.