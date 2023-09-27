Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА, росіяни крили вогнем Нікопольщину.
«Вночі ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю», - розповіли в ОДА.
Постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Поранених госпіталізували стані середньої тяжкості.
Також внаслідок атаки зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь рятувальники приборкали.
Крім того, пошкоджене приватне підприємство. Понівечені 4 господарські споруди, 1 – знищена вщент. Побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.
«Зараз на Дніпропетровщині – повітряна тривога. Залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе і своїх близьких», - закликають мешканців області в ОДА.
Раніше в Повітряних силах мешканців Дінпропетровщини попередили про ракетну небезпеку.
Також мешканців Кривого Рогу попереджають про вибухи, які лунатимуть сьогодні вдень. Мер міста Олександр Вілкул повідомив, що сьогодні у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район).
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Також повідомлялося про сильну пожежу у відпочинковому комплексі, де знаходилися майже 150 дітей та вихователі.