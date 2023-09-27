Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, россияне крыли огнем Никопольщину.
«Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской общине и самому Никополю», - рассказали в ОГА.
Пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Раненые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также в результате атаки загорелось двухэтажное здание. Огонь спасатели укротили.
Кроме того, повреждено частное предприятие. Изуродованы 4 хозяйственные постройки, одна уничтожена до основания. Разбиты шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.
«Сейчас на Днепропетровщине – воздушная тревога. Оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя и своих близких», - призывают жителей области в ОГА.
Ранее в Воздушных силах жителей Днепропетровской области предупредили о ракетной опасности.
Также жителей Кривого Рога предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться сегодня днем. Мэр города Александр Вилкул сообщил, что сегодня в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район).
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