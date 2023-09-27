Минувшей ночью под атакой российских захватчиков снова была Днепропетровская область.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, россияне крыли огнем Никопольщину.

«Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской общине и самому Никополю», - рассказали в ОГА.

Пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Раненые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также в результате атаки загорелось двухэтажное здание. Огонь спасатели укротили.

Кроме того, повреждено частное предприятие. Изуродованы 4 хозяйственные постройки, одна уничтожена до основания. Разбиты шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.

«Сейчас на Днепропетровщине – воздушная тревога. Оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя и своих близких», - призывают жителей области в ОГА.

Ранее в Воздушных силах жителей Днепропетровской области предупредили о ракетной опасности.

Также жителей Кривого Рога предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться сегодня днем. Мэр города Александр Вилкул сообщил, что сегодня в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район).

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