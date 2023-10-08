Порівняно з тарифами на електроенергію в Європі, українські громадяни платять набагато менше, але й зарплати в українців набагато менші.

Починаючи з червня 2023 року, українські громадяни отримали можливість скористатися новими тарифами на електроенергію, що складають 2,64 гривні за кіловат. Згідно з рішенням уряду, ці тарифи залишаться в силі до кінця 2023 року.

Експерти вже починають розглядати можливість підвищення тарифу на світло на електроенергію починаючи з Нового року.

За думкою Андрія Прокопа, експерта з енергетики, якщо українська енергосистема залишатиметься стійкою і не стикатиметься з новими атаками ракетами з боку росії, то ймовірність підвищення тарифів залишається низькою. Проте, в разі подальших деструктивних вибухів, уникнути зростання тарифу на електроенергію може стати неможливим.

Інші експерти стверджують, що підвищення тарифів влітку майже не вплинуло на ситуацію з ремонтами, оскільки збільшилася кількість громадян, які не в змозі оплатити комунальні послуги та нагромаджують ще більше боргів.

Порівняно з тарифами на електроенергію в Європі, українські громадяни платять набагато менше, але й зарплати в українців набагато менші.

Наприклад, у Польщі тариф складає 6,36 гривні за кіловат, а в Молдові він коливається в межах 6,66–7,48 гривні за кіловат. Ринковий тариф для населення в Україні, за оцінками аналітичного центру DiXi Group, має становити від 5,5 до 6,5 гривні за кіловат.

Джерело: НаПенсії.

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