По сравнению с тарифами на электроэнергию в Европе, украинские граждане платят гораздо меньше, но и зарплаты у украинцев намного меньше.

Начиная с июня 2023 года, украинские граждане получили возможность воспользоваться новыми тарифами на электроэнергию, составляющими 2,64 гривны за киловатт. Согласно решению правительства эти тарифы останутся в силе до конца 2023 года.

Эксперты уже начинают рассматривать возможность повышения тарифа на свет на электроэнергию, начиная с Нового года.

По мнению Андрея Прокопа, эксперта по энергетике, если украинская энергосистема будет оставаться устойчивой и не соприкасаться с новыми атаками ракетами со стороны россии, то вероятность повышения тарифов остается низкой. Однако в случае дальнейших деструктивных взрывов избежать роста тарифа на электроэнергию может стать невозможным.

Другие эксперты утверждают, что повышение тарифов летом почти не отразилось на ситуации с ремонтами, поскольку увеличилось количество граждан, которые не в состоянии оплатить коммунальные услуги и накапливают еще больше долгов.

По сравнению с тарифами на электроэнергию в Европе, украинские граждане платят гораздо меньше, но и зарплаты у украинцев намного меньше.

К примеру, в Польше тариф составляет 6,36 гривны за киловатт, а в Молдове он колеблется в пределах 6,66–7,48 гривны за киловатт. Рыночный тариф для населения в Украине, по оценкам аналитического центра DiXi Group, должен составлять от 5,5 до 6,5 гривны за киловатт.

Источник: На Пенсии.

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Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.