Якщо на шпалерах з'явилася пляма, не обов'язково міняти їх, адже можна просто прибрати її за допомогою простих хитрощів

На стінах вашого будинку, де поклеєні шпалери, можуть з'являтися плями від рідини або просто бруд. Але це легко виправити, якщо дотримуватися наших порад.

Перший спосіб – прибрати пляму миючими засобами. Він підходить лише в тому випадку, якщо шпалери не є паперовими. Перед миттям їх бажано витерти паперовою серветкою, а потім помити губкою з засобом для чищення. Щоб позбавитися вологи після процедури, шпалери промакують серветкою.

Другий спосіб – спирт. Він добре прибирає сліди від кулькової ручки, маркерів, чаю, кави, фломастерів тощо. Цей засіб підходить для всіх видів шпалер, потрібно лише змочити серветку та обережно протерти пляму.

Третій спосіб – гумка. Він підходить для невеликих забруднень, але краще спочатку потерти поверхню на невеликій непомітній ділянці, щоб абразив не пошкодив малюнок на шпалерах.

Ще один спосіб – хліб. М'якого хліба допомагав ще нашим предкам чистити шпалери від бруду. Для цього шматочок м'яли і притискали до плями на кілька хвилин. Хлібна клейковина вбирає пляму.

Останній спосіб – сода. Для видалення жирної плями зі шпалер найкраще підійде цей засіб. потрібно зробити зміщення з води та соди з констистенцією кашки. Замість соди можна використовувати крохмаль, дитячу присипку або тальк. Нанесіть засіб на пляму, почекавши, поки вона висохне. Після цього очистіть його м'якою щіткою та промийте теплою водою.

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