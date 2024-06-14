На стенах вашего дома, где поклеены обои, могут появляться пятна от жидкости или просто уличная грязь. Но это легко исправить, если следовать нашим советам.
Первый способ - убрать пятно моющими средствами. Он подходит только в том случае, если обои не бумажные. Перед мытьем их желательно вытереть бумажной салфеткой, а потом помыть губкой с чистящим средством. Чтобы избавиться от влаги после процедуры, обои промакивают салфеткой.
Второй способ - спирт. Он хорошо убирает следы от шариковой ручки, маркеров, чая, кофе, фломастеров и так далее. Это средство подходит для всех видов обоев, нужно только смочить салфетку и осторожно протереть пятно.
Третий способ - ластик. Он подходит для небольших загрязнений, но лучше лучше сначала потереть поверхность на небольшом незаметном участке, чтобы абразив не повредил рисунок на обоях.
Еще один способ - хлеб. Мяких хлеба помогал еще нашим предкам чистить обои от грязи. Для этого кусочек мяли и прижимали к пятну на пару минут. Хлебная клейковина вбирает в себя пятно.
Последний способ - сода. Для удаления жирного пятна с обоев лучше всего подойдет это средство. нужно сделать сместь из воды и соды с констистенцией кашицы. Вместо соды можно использовать крахмал, детская присыпка или тальк. Нанесите средство на пятно, подождав, пока оно высохнет. После этого очистите его мягкой щеткой и промойте теплой водой.
Последние новости Украины:
Напомним, в сети появились необычные лайфхаки для быстрой подготовки к праздник
А еще Politeka писала, как с помощью зубной пасты решить массу бытовых проблем: советы и инструкция
Также Politeka сообщала про лайфхаки с обычными прищепками и отверткой, которые помогут в быту: сам себе мастер