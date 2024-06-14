Если на обоях появилось пятно, не обязательно менять их, ведь можно просто убрать его при помощи простых хитростей

На стенах вашего дома, где поклеены обои, могут появляться пятна от жидкости или просто уличная грязь. Но это легко исправить, если следовать нашим советам.

Первый способ - убрать пятно моющими средствами. Он подходит только в том случае, если обои не бумажные. Перед мытьем их желательно вытереть бумажной салфеткой, а потом помыть губкой с чистящим средством. Чтобы избавиться от влаги после процедуры, обои промакивают салфеткой.

Второй способ - спирт. Он хорошо убирает следы от шариковой ручки, маркеров, чая, кофе, фломастеров и так далее. Это средство подходит для всех видов обоев, нужно только смочить салфетку и осторожно протереть пятно.

Третий способ - ластик. Он подходит для небольших загрязнений, но лучше лучше сначала потереть поверхность на небольшом незаметном участке, чтобы абразив не повредил рисунок на обоях.

Еще один способ - хлеб. Мяких хлеба помогал еще нашим предкам чистить обои от грязи. Для этого кусочек мяли и прижимали к пятну на пару минут. Хлебная клейковина вбирает в себя пятно.

Последний способ - сода. Для удаления жирного пятна с обоев лучше всего подойдет это средство. нужно сделать сместь из воды и соды с констистенцией кашицы. Вместо соды можно использовать крахмал, детская присыпка или тальк. Нанесите средство на пятно, подождав, пока оно высохнет. После этого очистите его мягкой щеткой и промойте теплой водой.

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