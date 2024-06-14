Відмити вікна від скотчу не так просто на перший погляд, але прості лайфхаки допоможуть це зробити швидко

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну багато українців заклеїли вікна скотчем, щоб убезпечити свій будинок від осколків скла. Ми розібралися, як позбутися його швидко, щоб ваші вікна блищали.

Один із найефективніших способів позбутися скотчу з вікон є використання розчинника. Такі засоби, як ізопропіловий спирт, ацетон і нафталін, можуть допомогти позбавитися проблеми. Просто нанесіть розчинник і зачекайте кілька хвилин. Після цього протріть м'якою тканиною або губкою.

Також прибрати скотч із вікон можна олією або жиром. Нанесіть засіб на слід від скотчу та зачекайте 15 хвилин. Після цього протріть вікно губкою або м'якою тканиною.

Аналогічна історія із зубною пастою. Потрібно нанести її на вікно та почекати близько 10 хвилин. Після цього скло можна протирати.

Видалити сліди від скотчу на вікнах можна оцтом. Це також чудовий спосіб очищення скла. Змішайте рівні частки оцту та води, а після цього нанесіть розчин на сліди від скотчу, а за кілька хвилин можна брати губку або м'яку тканину і витирати вікно. Слід повинні легко зникнути завдяки цьому нехитрому методу.

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