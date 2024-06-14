Отмыть окна от скотча не так просто на первый взгляд, но простые лайфхаки помогут это сделать быстро

После полномасштабного вторжения россиян в Украину многие украинцы заклеили окна скотчем, чтобы обезопасить свой дом от осколков стекла. Мы разобрались, как избавиться от него быстро, чтобы ваши окна блестели.

Один из самых эффективных способов избавиться от скотча с окон является использование растворителя. Такие средства, как изопропиловый спирт, ацетон и нафталин, могут помочь избавиться от проблемы. Просто нанесите растворитель и подождите несколько минут. После этого протрите окно мягкой тканью или губкой.

Также убрать скотч из окон можно маслом или жиром. Нанесите средство на след от скотча и подождите 15 минут. После этого протрите окно губкой или мягкой тканью.

Аналогичная история с зубной пастой. Нужно нанести ее на окно и подождать около 10 минут. После этого стекло можно протирать.

Удалить следы от скотча на окнах можно и уксусом. Это также отличный способ для очистки стекол. Смешайте равные доли уксуса и воды, а после этого нанесите раствор на следы от скотча, а через несколько минут можно брать губку или мягкую ткань и вытирать окно. Следы должны легко исчезнуть благодаря этому нехитрому методу.

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