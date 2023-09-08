Наразі відомо, що кількість поранених зросла до 52 людей, пише Politeka.net з посиланням на МВС України.

Також відомо, що загинула одна людина – поліцейський.

У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам.

«Роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби», - повідомили в МВС.

Людей рятують з-під завалів, на кадрах, опублікованих з місця «прильоту» видно калюжі крові на землі.

Нагадаємо, що росіяни здійснили ракетний удар по середмістю Кривого Рогу.

Внаслідок атаки зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

«Знищили, далі що? Що це змінить на фронті? Що це змінить у місті?... купу мільйонів баксів щоб вбити одного правоохоронця...»,

«Дуже боляче»,

«Це якась тварюка здала, знайти б та відбити ноги»,

«Співчуття рідним»,

«Коли вже остановлять цих нелюдей?»,

«Просто жах»,

«Це якийсь жах , Господи помилуй і допоможи», - коментують мешканці Кривого Рогу трагедію.

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Нагадаємо, після жахливого "прильоту" спалахнула пожежа - куди поцілила ворожа ракета.

Також повідомлялось про ракетний удар по Сумах.

Крім того, повідомлялось, що число жертв та поранених стрімко зростає - українців попередили про смертельну загрозу.