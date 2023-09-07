Наразі тарифи на водопостачання та водовідведення у різних містах України відрізняються.

Літом в Україні відбувалася активна дискусія щодо питання підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. На початку цього обговорення Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), анонсувала можливість підвищення тарифу на воду на 32%.

Проте влада виступила рішуче проти цього рішення і скасувала пыдвищення тарифу на воду.

Отже, восени тариф на водопостачання та водовідведення для населення залишаться на тому рівні, на якому вони були. Однак є висока ймовірність, що в майбутньому тариф все ж підвищаться, оскільки регулятор НКРЕКП вже неодноразово висловлював занепокоєння через дефіцит фінансування.

Нині тарифи на водопостачання та водовідведення в різних містах України виглядають наступним чином:

Дніпроводоканал : водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;

: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр; Львівводоканал : водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр; Київводоканал : водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр;

: водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр; Вінницяобл­водоканал : водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр; Луцьк­водоканал : водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр;

: водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр; Кривбас­водоканал : водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр;

: водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр; Житомир­водоканал: водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр;

ВУВКГ Ужгорода : водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр;

: водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр; Водоканал Запоріжжя : водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр; Івано-Франківськ­водоекотехпром : водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр;

: водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр; Сєвєродонецьк­водоканал : водопостачання – 9,66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр;

: водопостачання – 9,66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр; Миколаїв­водоканал : водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр; Інфокс­водоканал (Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр;

(Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр; Кременчук­водоканал : водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр;

: водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр; Рівнеобл­водоканал : водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр;

: водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр; Міськ­водоканал (Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр;

(Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр; Тернопіль­водоканал : водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр; Харків­водоканал : водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр;

: водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр; ВУВКГ Херсона : водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр;

: водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр; Хмельницьк­водоканал : водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр;

: водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр; Черкаси­водоканал : водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр;

: водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр; Чернівці­водоканал : водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр; Дніпро-Кіровоград : водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;

: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр; Чернігів­водоканал: водопостачання – 15,56 гривні за кубометр, водовідведення – 15,34 гривні за кубометр.

Джерело: 24 Канал.

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