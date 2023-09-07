В настоящее время тарифы на водоснабжение и водоотвод в разных городах Украины отличаются.

Летом в Украине проходила активная дискуссия по вопросу повышения тарифа на водоснабжение и водоотвод. В начале этого обсуждения Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), анонсировала возможность повышения тарифа на воду на 32%.

Однако власти выступили решительно против этого решения и отменили повышение тарифа на воду.

Следовательно, осенью тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения останутся на том уровне, на котором они были. Однако высока вероятность, что в будущем тариф все же повысятся, поскольку регулятор НКРЭКУ уже неоднократно выражал беспокойство из-за дефицита финансирования.

В настоящее время тарифы на водоснабжение и водоотвод в разных городах Украины выглядят следующим образом:

Днепроводоканал : водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр; Львовводоканал : водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр; Киевводоканал : водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, водоотвод – 14,22 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, водоотвод – 14,22 гривны за кубометр; Винницаоблводоканал: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр; Луцкводоканал: водоснабжение – 12,20 гривны за кубометр, водоотвод – 16,21 гривны за кубометр;

водоснабжение – 12,20 гривны за кубометр, водоотвод – 16,21 гривны за кубометр; Кривбассводоканал: водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотвод – 15,39 гривны за кубометр;

водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотвод – 15,39 гривны за кубометр; Житомирводоканал: водоснабжение – 18,26 гривны за кубометр, водоотвод – 19,27 гривны за кубометр;

ВУВКГ Ужгорода : водоснабжение – 26,52 гривны за кубометр, водоотвод – 16,34 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 26,52 гривны за кубометр, водоотвод – 16,34 гривны за кубометр; Водоканал Запорожья : водоснабжение – 17,80 гривны за кубометр, водоотвод – 10,56 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 17,80 гривны за кубометр, водоотвод – 10,56 гривны за кубометр; Ивано-Франковскводоэкотехпром: водоснабжение – 12,94 гривны за кубометр, водоотвод – 15,28 гривны за кубометр;

водоснабжение – 12,94 гривны за кубометр, водоотвод – 15,28 гривны за кубометр; Северодонецкводоканал: водоснабжение – 9,66 гривны за кубометр, водоотвод – 8,64 гривны за кубометр;

водоснабжение – 9,66 гривны за кубометр, водоотвод – 8,64 гривны за кубометр; Николаевводоканал: водоснабжение – 17,53 гривны за кубометр, водоотвод – 16,51 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,53 гривны за кубометр, водоотвод – 16,51 гривны за кубометр; Инфоксводоканал ( Одесса): водоснабжение – 17,91 гривны за кубометр, водоотвод – 17,24 гривны за кубометр;

Одесса): водоснабжение – 17,91 гривны за кубометр, водоотвод – 17,24 гривны за кубометр; Кременчугводоканал: водоснабжение – 14,30 гривны за кубометр, водоотвод – 17,96 гривны за кубометр;

водоснабжение – 14,30 гривны за кубометр, водоотвод – 17,96 гривны за кубометр; Ровнооблводоканал: водоснабжение – 16,68 гривны за кубометр, водоотвод – 15,91 гривны за кубометр;

водоснабжение – 16,68 гривны за кубометр, водоотвод – 15,91 гривны за кубометр; Миськ­водоканал ( Сумы): водоснабжение – 15,98 гривны за кубометр, водоотвод – 16,67 гривны за кубометр;

Сумы): водоснабжение – 15,98 гривны за кубометр, водоотвод – 16,67 гривны за кубометр; Тернопольводоканал: водоснабжение – 17,58 гривны за кубометр, водоотвод – 19,12 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,58 гривны за кубометр, водоотвод – 19,12 гривны за кубометр; Харьковводоканал: водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотвод – 8,48 гривны за кубометр;

водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотвод – 8,48 гривны за кубометр; ВУВКГ Херсона : водоснабжение – 15,78 гривны за кубометр, водоотвод – 14,91 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 15,78 гривны за кубометр, водоотвод – 14,91 гривны за кубометр; Хмельницкводоканал: водоснабжение – 14,17 гривны за кубометр, водоотвод – 13,22 гривны за кубометр;

водоснабжение – 14,17 гривны за кубометр, водоотвод – 13,22 гривны за кубометр; Черкассыводоканал: водоснабжение – 13,84 гривны за кубометр, водоотвод – 13,80 гривны за кубометр;

водоснабжение – 13,84 гривны за кубометр, водоотвод – 13,80 гривны за кубометр; Черновцыводоканал: водоснабжение – 17,92 гривны за кубометр, водоотвод – 9,96 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,92 гривны за кубометр, водоотвод – 9,96 гривны за кубометр; Днепр-Кировоград : водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр; Черниговводоканал: водоснабжение – 15,56 гривны за кубометр, водоотвод – 15,34 гривны за кубометр.

Источник: 24 Канал.

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