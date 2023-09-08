Мобілізація в Україні у розпалі, стало відомо, кому можуть вручити повістку восени, а кого не призвуть.

Мобілізацію в Україні подовжили до 18 листопада 2023 року, тому військовозобов’язані будуть отримуватимуть повістки.

Загальна мобілізація в Україні триває, повістку восени можуть отримати такі категорії укранців:

із досвідом військової служби, тобто придатні та обмежено придатні за станом здоров'я чоловіки віком від 18 до 60 років;

без досвіду військової служби, придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років.

Також призвати восени можуть знятих і виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років, з "білим квитком", що визнані придатними або обмежено придатними за рішенням ВЛК.

Під мобілізацію в Україні підлягають інші категорії українців, вони можуть піти на службу за власним бажанням, йдеться про призовників від 18 до 27 років, які раніше не проходили службу, вони можуть добровільно підписати контракт.

Також жінки, придатні за станом здоров'я, особи з інвалідністю та ті, у кого є право на відстрочку від мобілізації в Україні за сімейними обставинами.

"Де тисячі офіцерів запасу які десятиліття випускали виші та спец. учбові заклади? Де тисячі заробітчан які виїхали та не повернулися після 24го? Чому не мобілізують біженців та переселенців? Де вся еліта з за кордону?",

"Призивають бідних яким батьки і сім'ї віддають останні кошти щоб купити у ба*иг саме необхідне для війни",

"В першу чергу нехай мобілізують депутатів і чиновників , що відпочивають і будують собі хороми..., а також клоунів , які усе життя ви*обувалися і зараз також розважаються , а тепер коли прийшов час відповідати і захищати самих себе , то ховаються за спинами і життями звичайних людей , думаючи що до них ніколи не дійде черга...", - пишуть українці у коментарях.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

"Не стріляйте! Чому ви мене чіпаєте?": розгоряється новий скандал із ТЦК, які кажуть у поліції.

Як повідомляла Politeka, посадова особа ТЦК вирубала дерева у заповіднику на Рівненщині: "привіз додому і...".

Як повідомляла Politeka, ті, хто ухиляється від мобілізації, придумали новий метод втечі за кордон.