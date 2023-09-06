Мобилизация в Украине в разгаре стало известно, кому могут вручить повестку осенью, а кого не призовут.

Мобилизацию в Украине продлили до 18 ноября 2023, поэтому военнообязанные будут получать повестки.

Общая мобилизация в Украине продолжается, повестку осенью могут получить следующие категории:

с опытом военной службы, то есть пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

без опыта военной службы, пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет.

Также призвать осенью могут снятых и исключенных из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, с "белым билетом", которые признаны годными или ограниченно годными по решению ВЛК.

Под мобилизацию в Украине подлежат другие категории украинцев, они могут пойти на службу по собственному желанию, речь идет о призывниках от 18 до 27 лет, ранее не проходивших службу, они могут добровольно подписать контракт.

Также женщины, пригодные по состоянию здоровья, лица с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине по семейным обстоятельствам.

"Где тысячи офицеров запаса которые десятилетия выпускали вузы и спец. учебные заведения? Где тысячи гастарбайтеров выехавших и не вернувшихся после 24-го? Почему не мобилизуют беженцев и переселенцев? Где вся элита из-за границы?",

"Призывают бедных которым родители и семьи отдают последние средства чтобы купить у ба*ыг самое необходимое для войны",

"В первую очередь пусть мобилизуют депутатов и чиновников, которые отдыхают и строят себе хоромы..., а также клоунов, которые всю жизнь вы**ывались и сейчас тоже развлекаются, а теперь когда пришло время отвечать и защищать самих себя , то прячутся за спинами и жизнями обычных людей, думая, что до них никогда не дойдет очередь...", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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