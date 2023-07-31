Згідно з офіційними даними, опублікованими МВС, одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

«Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція», - йдетсья у повідомленні.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Внаслідок атаки виникла пожежа.

«Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди…», - розповідають правоохоронці.

Рятувальні роботи тривають.

Раніше голова Дніпропетровської обласної Ради Микола Лукашук закликав не публікувати кадри з місць влучань:

"... Війна триває не перший день. Скільки ще вас просити не виставляти фото та відео наслідків ворожих ударів чи не одразу після прильотів? Якою мовою вам пояснювати, що це може зіграти на руку ворогу? Ви коригуєте і ледь не в режимі реального часу показуєте, куди прилетіло....".

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Жахливі кадри з місця ракетних ударів по Кривому Рогу вже опублікував президент України Володимир Зеленський.

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