Согласно официальным данным, опубликованным МВД, одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения.

«Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция», - говорится в сообщении.

Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. В результате атаки возник пожар.

«По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди…», – рассказывают правоохранители.

Спасательные работы продолжаются.

Ранее председатель Днепропетровского областного Совета Николай Лукашук призвал не публиковать кадры с мест попадания:

"... Война длится не первый день. Сколько еще вас просить не выставлять фото и видео последствий вражеских ударов или сразу после прилетов? На каком языке вам объяснять, что это может сыграть на руку врагу? Вы корректируете и чуть ли не в режиме реального времени показываете, куда прилетело....".

ОБНОВЛЕНО:

Страшные кадры с места ракетных ударов по Кривому Рогу уже опубликовал президент Украины Владимир Зеленский:

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