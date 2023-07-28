Рашисти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомляє народний депутат Олександр Бакумов.

Оперативно – рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків.

У той же час голова ОВА Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав до інформаційної тиші.

"Інформаційна тиша!!! Всі подробиці згодом. Не залишайте укриття", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомляють у МВС, внаслідок атаки по багатоповерхівці 5 людей травмовано, повідомив міністр МВС Клименко.

Це четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна жінка. Усім надана медична допомога без госпіталізації.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

Попередньо, зруйновано два поверхи житлового будинку. Будівля не була введена в експлуатацію — керівник ОВА Сергій Лисак.

Окрім багатоповерхівки, росіяни також влучили в адмінбудівлю. Там виникла пожежа — повідомили в ОВА.