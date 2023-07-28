Рашисты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщает народный депутат Александр Бакумов.

Оперативно – спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.

В то же время глава ОВА Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине.

"Информационная тишина!!! Все подробности впоследствии. Не оставляйте укрытия", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Как сообщают в МВД, по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.

На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь.

Информация дополняется...