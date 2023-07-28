Рашисты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре.
Об этом сообщает народный депутат Александр Бакумов.
Оперативно – спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.
В то же время глава ОВА Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине.
"Информационная тишина!!! Все подробности впоследствии. Не оставляйте укрытия", - написал он в своем Телеграмм-канале.
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Как сообщают в МВД, по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.
На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь.
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