Популярна українська співачка Анастасія Приходько, яка з недавніх пір є багатодітною мамою, разом із чоловіком та трьома дітьми живе у затишному заміському особняку під Києвом. Екскурсію сімейним гніздечком Анастасія Приходько провела Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Судячи з кадрів, сімейний маєток Анастасії Приходько знаходиться у котеджному селищі в оточенні таких самих невеликих акуратних будинків. Оточує до невелика територія з газоном, зоною відпочинку та невеликими клумбами, на яких висаджені троянди.

На першому поверсі будинку розташована простора кухня, яка виконана в білих тонах. Як зізналася Анастасія Приходько, вони з чоловіком більше шанувальники темних відтінків, і їй не дуже хотілося білий інтер'єр. Однак, вирішили зробити і не помилилися. Світлі відтінки додають світла та простору. Кухня співачки укомплектована всім необхідним, що потрібно на велику родину.

Тут кухня плавно перетікає у вітальню - зону відпочинку з плазмою на стіні і великою панорамною стіною зі скла, за якою видно вуличну веранду. До речі, у артистки двоє породистих тварин – пес, який живе на вулиці та охороняє будинок, та незвичайного забарвлення кіт.

Кожен із старших дітей має свою спальню. У кімнаті дочки Нани все у рожевих тонах, вона тут як принцеса, у Гордія кімната оформлена в автомобільному стилі. У цьому можна назвати ідеальний порядок. Як каже Анастасія Приходько, діти навчені самі прибирати у своїх кімнатах.

Спальня Анастасії та її чоловіка виконана у темніших пастельних тонах з величезною люстрою на стелі. Тут нічого зайвого, все стримано та акуратно.

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