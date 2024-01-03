Популярная украинская певица Анастасия Приходько, которая с недавних пор является многодетной мамой, вместе с мужем и тремя детьми живет в уютном загородном особняке под Киевом. Экскурсию по семейному гнездышку Анастасия Приходько провела Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Судя по кадрам, семейное поместье Анастасии Приходько находится в коттеджном поселке в окружении таких же небольших аккуратных домов. Окружает до небольшая территория с газоном, зоной отдыха и небольшими клумбами, на которых высажены розы.

На первом этаже особняка расположена просторная кухня, которая выполнена в белых тонах. Как призналась Анастасия Приходько, они с мужем больше поклонники темных оттенков и ей не очень хотелось белый интерьер. Однако, решили сделать и не прогадали. Светлые оттенки добавляют света и простора. Кухня у певицы укомплектована всем необходимым, что нужно на большую семью.

Здесь же кухня плавно перетекает в гостиную – зону отдыха с плазмой на стене и большой панорамной стеной из стекла, за которой видно уличную веранду. К слову, у артистки двое породистых животных – пес, который живет на улице и охраняет дом, и необычной расцветки кот.

У каждого из старших детей своя спальня. В комнате дочери Наны все в розовых тонах, она здесь как принцесса, у Гордея комната оформлена в автомобильном стиле. При этом можно отметить идеальный порядок. Как говорит Анастасия Приходько, дети приучены сами убирать в своих комнатах.

Спальня Анастасии и ее мужа выполнена в более темных пастельных тонах с огромной люстрой на потолке. Здесь ничего лишнего, все сдержанно и аккуратно.

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