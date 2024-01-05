Деякі кадри було знято на дрон, а деякі Потап та Настя Каменських продемонстрували самі у соцмережах.

У травні 2019 року Потап та Настя Каменських розсекретили свій роман пишним весіллям в Україні, хоча одружилися ще за рік до цього. Пара оселилася в елітному котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом. До речі, саме на території свого майбутнього будинку, який на той момент тільки будувався, Потап зробив Насті Каменській пропозицію руки та серця. При цьому журналістам вдалося з'ясувати, що власником землі 13,5 соток ще з 2017 року є саме Потап.

У 2021 році чи не всі ЗМІ облетіли кадри, зроблені порталом "Новини Лайв". Тоді журналісти запустили дрон над маєтком Потапа та Насті Каменських. Але невдовзі відео довелося видалити. Також над житлом зіркової пари пролітали дрони порталу Країна.юа.

Отже, закохані обрали для комфортного проживання двоповерховий маєток із світло-коричневої цегли. Будинок виконаний у популярному, так званому, європейському стилі. Правильні геометричні форми виглядають досить консервативно, але добре гармонують з природою.

До будинку прибудовано засклену терасу, де, до речі, Потап та Настя Каменських часто проводять сімейні свята та посиденьки. На території будинку розташована невелика лаунж-зона та басейн.

Настя Каменських дуже часто ділиться в Instagram фото та відео зі свого будинку, який красиво заріс плющем. Судячи з кадрів із соцмережі зірки, інтер'єр сімейного гніздечка пари виконаний у світлих тонах. Обстановка – такий собі мінімалізм, але з елементами класицизму у вигляді багетів на стінах та меблів, кованої люстри з декоративними свічками, стьобаного м'якого узголів'я ліжка в спальні і не тільки.

Настя Каменських і Потап виявилися поціновувачами непомітної пишності в інтер'єрі. На першому поверсі розташована простора кухня, їдальня, вітальня з каміном та зона для занять спортом. На другому поверсі у подружжя велика спальня, вбиральня та ванна кімната.

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