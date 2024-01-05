В мае 2019 года Потап и Настя Каменских рассекретили свой роман пышной свадьбой в Украине, хотя поженились еще за год до этого. Пара поселилась в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом. Кстати, именно на территории своего будущего дома, который на тот момент только строился, Потап сделал Насте Каменских предложение руки и сердца. При этом журналистам удалось выяснить, что владельцем земли в 13,5 соток еще с 2017 года является именно Потап.

Настя Каменских и Потап

В 2021 году едва ли не все СМИ облетели кадры, сделанные порталом "Новости Лайв". Тогда журналисты запустили дрон над поместьем Потапа и Насти Каменских. Но вскоре видео пришлось удалить. Также над жильем звездной пары пролетали дроны портала Страна.юа.

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

Итак, влюбленные выбрали для комфортного проживания двухэтажное поместье из светло-коричневого кирпича. Дом выполнен в популярном, так называемом, европейском стиле. Правильные геометрические формы, выглядит достаточно консервативно, но хорошо гармонируют с природой.

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

К дому пристроена застекленная терраса, где, кстати, Потап и Настя Каменских часто проводят семейные праздники и посиделки. На территории дома расположена небольшая лаунж-зона, а также бассейн.

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

Настя Каменских очень часто делится в Instagram фото и видео из своего дома, красиво заросшего плющом. Судя по кадрам из соцсети звезды, интерьер семейного гнездышка пары выполнен в светлых тонах. Обстановка – такой себе минимализм, но с элементами классицизма в виде багетов на стенах и мебели, кованой люстры с декоративными свечками, стеганого мягкого изголовья кровати в спальне и не только.

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

Настя Каменских и Потап оказались ценителями неброской пышности в интерьере. На первом этаже расположена просторная кухня, столовая, гостиная с камином и зона для занятий спортом. На втором этаже у супругов большая спальня, гардеробная и ванная комната.

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

Потап, Каменских, особняк, скриншот YouTube

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Напомним, Каменских решила поучить жизни украинцев и получила быстрый ответ: "Чтоб вы поняли...".

Как сообщала Politeka, "И даже на передовой можно": Каменских взбесила украинцев высказываниями в адрес русского языка.

Также Politeka писала, что Каменских высказалась о скандале с изменами Потапа, раскрыв личные детали: "Посмотри на меня!".