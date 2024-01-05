Некоторые кадры были сняты на дрон, а некоторые Потап и Настя Каменских продемонстрировали сами в соцсетях.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских рассекретили свой роман пышной свадьбой в Украине, хотя поженились еще за год до этого. Пара поселилась в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом. Кстати, именно на территории своего будущего дома, который на тот момент только строился, Потап сделал Насте Каменских предложение руки и сердца. При этом журналистам удалось выяснить, что владельцем земли в 13,5 соток еще с 2017 года является именно Потап.

В 2021 году едва ли не все СМИ облетели кадры, сделанные порталом "Новости Лайв". Тогда журналисты запустили дрон над поместьем Потапа и Насти Каменских. Но вскоре видео пришлось удалить. Также над жильем звездной пары пролетали дроны портала Страна.юа.

Итак, влюбленные выбрали для комфортного проживания двухэтажное поместье из светло-коричневого кирпича. Дом выполнен в популярном, так называемом, европейском стиле. Правильные геометрические формы, выглядит достаточно консервативно, но хорошо гармонируют с природой.

К дому пристроена застекленная терраса, где, кстати, Потап и Настя Каменских часто проводят семейные праздники и посиделки. На территории дома расположена небольшая лаунж-зона, а также бассейн.

Настя Каменских очень часто делится в Instagram фото и видео из своего дома, красиво заросшего плющом. Судя по кадрам из соцсети звезды, интерьер семейного гнездышка пары выполнен в светлых тонах. Обстановка – такой себе минимализм, но с элементами классицизма в виде багетов на стенах и мебели, кованой люстры с декоративными свечками, стеганого мягкого изголовья кровати в спальне и не только.

Настя Каменских и Потап оказались ценителями неброской пышности в интерьере. На первом этаже расположена просторная кухня, столовая, гостиная с камином и зона для занятий спортом. На втором этаже у супругов большая спальня, гардеробная и ванная комната.

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