Відома співачка Оля Полякова дуже господарська, і окрім концертів встигає ще й за городом та козами доглядати.

Популярна українська співачка Оля Полякова відома не лише як "королева ночі" та "суперблондинка", а й як відповідальна господарська жінка. Крім концертів, артистка встигає займатися і великим господарством. Свою розкішну дачу під Києвом із озером та соснами на території Оля Полякова показала Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Судячи з кадрів, територія заміського особняка артистки дуже велика, тут розмістилися й великий будинок, який Оля Полякова якраз добудувала, є озеро, великі теплиці та місця для утримання кіз та коней.

Артистка похвалилася своїми козами, яких налічується кілька десятків і яких вона дуже любить. Понад те, Оля Полякова власноруч робить сири з козиного молока. Крім того, вона має кілька коней, на яких їздять верхи як діти, так і вона сама.

Провела Оля Полякова і до своєї теплиці, де вирощує помідори, огірки та багато зелені. При цьому артистка не білорука, вона сама з натхненням копошиться в землі, причому навіть без рукавичок.

Найбільше уваги на території дачі привертає незвичайна японська лазня. Втім, Оля Полякова переконує, що це якраз українська лазня і в західній частині країни, а особливо в Карпатах, такі лазні чи не в кожному. Власне, це великий чан із підігрівом, який стоїть на причалі біля озера. Артистка каже, що любить цю лазню, оскільки вона має ефект, що омолоджує.

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