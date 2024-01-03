Известная певица Оля Полякова очень хозяйственная, и помимо концертов успевает еще и за огородом и козами присматривать.

Популярная украинская певица Оля Полякова известна не только, как "королева ночи" и "суперблондинка", но и как ответственная хозяйственная женщина. Помимо концертов артистка успевает заниматься и большим хозяйством. Свою роскошную дачу под Киевом с озером и соснами на территории Оля Полякова показала Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Судя по кадрам, территория загородного особняка артистки очень большая, здесь поместились и большой дом, который Оля Полякова как раз достроила, есть озеро, большие теплицы и места для содержания коз и лошадей.

Артистка похвасталась своими козами, которых насчитывается несколько десятков, и которых она очень любит. Более того, Оля Полякова собственноручно делает сыры из козьего молока. Кроме того, у нее есть несколько лошадей, на которых ездят верхом как дети, так и она сама.

Провела Оля Полякова и в свою теплицу, где выращивает помидоры, огурцы и много зелени. При этом артистка не "белоручка", она сама с вдохновением копошится в земле, причем даже без перчаток.

Больше всего внимания на территории дачи привлекает необычная "японская баня". Впрочем, Оля Полякова убеждает, что это как раз украинская баня, и в западной части страны, а особенно в Карпатах, такие бани едва ли не в каждом. Собственно, это большой чан с подогревом, который стоит на причале у озера. Артистка говорит, что любит эту баню, так как она имеет омолаживающий эффект.

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