Після того, як російська ракета влучила в будинок, в якому мешкала Єва, її вибуховою хвилею разом із перегородками викинуло з восьмого поверху, а зверху від уламків накрило іншими бетонними плитами, пише Politeka.net.

З травмами вона опинилася в реанімації.

Про те, що із дівчиною зараз розповіла відома бізнес-тренерка Ольга Ботвінова, яка мешкала на 9 поверсі будинку, в який влучила російська ракета.

«Єва мій герой! Так, та сама крихітка, яка в день страшної трагедії 14.01.23 вилетіла з 8 поверху і дивом залишилася живою під завалами будинку!», - розповіла Ольга у коментарі до фото, які вона розмістила на своїй сторінці в Інстаграм.

За словами бізнес-тренерки, Єві 20 і вона навчається на дизайнера.

«Але ми познайомилися вже в лікарні - лежали в одному відділенні, тримали один одного за руки і дякували Богові за наше диво - залишитися живими», - розповіла Ольга.

Жінка також зізналася, що у хвилини повного розпачу вони підтримували один одну і будували плани на нове життя, розуміли, що не мали права здаватися, адже Бог дав шанс на життя.

«Минув місяць і я стою на сцені і обіймаю мою Єву і знову плачу, але від щастя! Можливо все, коли є життя, любов у серці і тебе підтримують твої люди», - розповіла Ольга, закликавши не відкладати життя на потім, кохати, діяти і допомогати тим, кому можете.

Сама Єва, коментуючи зворушливі фото, сказала, що вдячна життю за другий шанс:

"Я дякую життю за другий шанс, за знайомство з такою світлою та чуйною людиною, як ти".

Нагадаємо, в Дніпрі трагічно обірвалося життя 17-річного Максима.

Також повідомлялось, що Настя, яка внаслідок влучання російської ракети втратила батьків, повернулася на руїни своєї квартири.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни вдарили по зупинці, на якій стояли люди, і багатоповерхівкам - є загиблі.