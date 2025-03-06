На Украину надвигается настоящее весеннее потепление, однако вместе с ним ожидается сильный ветер, который местами может достигать штормовых значений 6 марта.

После прохладного начала недели вторая его половина обещает быть теплой и солнечной, сообщает Politeka.net.

Согласно прогнозам синоптиков, вторая половина текущей недели принесет стабильное потепление. Температура ночью не будет опускаться ниже нуля, а днем ​​воздух будет прогреваться до +14…+18 градусов. Теплее всего будет на юге, западе и в центре страны.

В четверг, 6 марта, ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в ночные часы возможен кратковременный дождь в северных и восточных областях. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах и ​​Закарпатье – переменных направлений, 3-8 м/с.

Несмотря на теплую погоду, украинцам следует осторожничать – 6 марта прогнозируется значительное усиление ветра. По данным Ventusky, в некоторых регионах его скорость будет превышать 50 км/ч, что уже считается умеренным штормом по шкале Бофорта.

Особенно ветрено будет в Закарпатье ближе к вечеру, а также в северных областях страны. Синоптики предупреждают, что такие порывы могут повлечь за собой повреждение легких конструкций, затруднять движение транспорта и даже провоцировать перебои с электроснабжением.

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