Женщина стала жертвой мошенничества после того, как получила звонок от лица, представившегося работником ПриватБанка, сообщает Politeka.net.
Об этом деле идет речь в реестре судебных решений.
Мошенник сообщил, что на ее счету ПриватБанк был обнаружен подозрительные транзакции, похожие на мошеннические, и предложил немедленно позвонить в банк для блокирования средств.
После звонка на номер обслуживания клиентов ПриватБанка она получила еще один звонок от "оператора банка", который подтвердил подозрительные операции и предложил перевести средства с кредитного счета на защищенный счет, чтобы избежать потери денег, пишет Политика.
Женщина согласилась на предание, считая, что это поможет предотвратить мошенничество. После завершения разговора она не смогла связаться с ПриватБанк , а позже узнала, что с ее кредитного счета было списано 28 891 гривну, включая комиссию.
25 февраля 2024 года женщина обратилась в полицию и было начато расследование по факту мошенничества. ПриватБанк сообщил, что средства были переведены по инициативе женщины через приложение Приват-24, а не по вине банка. Согласно позиции банка, эти средства не являются личными средствами клиента, а предоставлены в пределах кредитного лимита.
В результате суд отказал в удовлетворении иска, поскольку перевод средств с карты ПриватБанк был осуществлен по собственному потерпевшему, и не было доказано, что действовали ошибки со стороны банка или мошеннические действия его работников.
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Также Politeka писала, Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".
Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.