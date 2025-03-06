После звонка на номер обслуживания клиентов ПриватБанка она получила еще один звонок от "оператора банка", после чего деньги исчезли.

Женщина стала жертвой мошенничества после того, как получила звонок от лица, представившегося работником ПриватБанка, сообщает Politeka.net.

Об этом деле идет речь в реестре судебных решений.

Мошенник сообщил, что на ее счету ПриватБанк был обнаружен подозрительные транзакции, похожие на мошеннические, и предложил немедленно позвонить в банк для блокирования средств.

После звонка на номер обслуживания клиентов ПриватБанка она получила еще один звонок от "оператора банка", который подтвердил подозрительные операции и предложил перевести средства с кредитного счета на защищенный счет, чтобы избежать потери денег, пишет Политика.

Женщина согласилась на предание, считая, что это поможет предотвратить мошенничество. После завершения разговора она не смогла связаться с ПриватБанк , а позже узнала, что с ее кредитного счета было списано 28 891 гривну, включая комиссию.

25 февраля 2024 года женщина обратилась в полицию и было начато расследование по факту мошенничества. ПриватБанк сообщил, что средства были переведены по инициативе женщины через приложение Приват-24, а не по вине банка. Согласно позиции банка, эти средства не являются личными средствами клиента, а предоставлены в пределах кредитного лимита.

В результате суд отказал в удовлетворении иска, поскольку перевод средств с карты ПриватБанк был осуществлен по собственному потерпевшему, и не было доказано, что действовали ошибки со стороны банка или мошеннические действия его работников.

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Также Politeka писала, Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".

Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.