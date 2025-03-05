Женщина не смогла воспользоваться своей картой Ощадбанка из-за ее блокировки, она обращалась в банк с просьбой отменить ограничения, но получила отказ, сообщает Politeka.net.

Клиент Ощадбанк решил подать в суд из-за отказа банка. Такая информация содержит решение Печерского районного суда Киева.

В апреле 2024 года клиентка Ощадбанка узнала о блокировании ее банковской карты. Согласно информации, предоставленной через чат-бот банка, карта Ощадбанка была заблокирована из-за наложения ареста на счет, и ей порекомендовали обратиться в исполнительную службу для разблокирования. Однако у женщины не было никаких открытых исполнительных производств, которые могли бы служить основанием для ареста счета Ощадбанка, пишет Политека.

23 мая 2024 г. она направила в Ощадбанк заявление с просьбой объяснить причину блокирования и отменить ограничение доступа к средствам, однако ответа не поступило до момента подачи иска.

Ощадбанк отрицал незаконность своих действий, заявив, что на счете истицы не были наложены ограничения, и она могла свободно распоряжаться своими средствами.

Суд отклонил иск женщины и считал иск безосновательным. Суд отметил, что исковые требования, касающиеся отмены ограничений на доступ к карте и платежному сервису «Ощад 24/7», не могут быть удовлетворены из-за отсутствия доказательств незаконных действий со стороны банка.

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