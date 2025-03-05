Киевстар ввел сервис диагностики для столкнувшихся с исчезновением интернета абонентов, услуга доступна в мобильном приложении "Мой Киевстар", сообщает Politeka.net.
Однако один из клиентов посетовал, что сервис оказался недоступным.
Он оставил комментарий под публикацией компании Киевстар, отметив, что в приложении нет опции диагностики, а при отсутствии интернет-соединения открывается только страница с текстом "Важная информация во время войны".
" Где вы там тот "сервис диагностики" увидели? Во первых, нет в приложении такого вообще. Во вторых, если нет интернета, то открывается окно из "Важная информация во время войны " – возмутился пользователь Киевстара, пишет Политека.
В Киевстаре отреагировали на жалобу и порекомендовали обновить мобильное приложение.
"Для диагностики нужно пролистать в раздел Помощь на вкладке Главная и выбрать пункт Неурядицы с Домашним интернетом" – объяснили представители компании Киевстар.
Чтобы загрузить обновленную версию приложения для iOS или Android , нужно:
- Открыть App Store или Google Play .
- Ввести в поиске "Мой Киевстар" .
- Если программа устарела, нажмите кнопку "Обновить". Если установлена последняя версия, будет доступна кнопка "Открыть" .
В случае обнаружения неисправностей или ошибок в работе приложения компания советует обратиться на apps@kyivstar.net . К обращению следует добавить:
- Версию операционной системы устройства,
- Модель телефона или планшета
- Номер телефона
- Описание проблемы , а также скриншоты или видеоэкрана
Пользователям Киевстар советуют убедиться, что их приложение обновлено, прежде чем обращаться к поддержке.
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