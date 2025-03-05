В Киевстаре отреагировали на жалобу пользователя и дали несколько советов, чтобы мобильное приложение работало беспрепятственно.

Киевстар ввел сервис диагностики для столкнувшихся с исчезновением интернета абонентов, услуга доступна в мобильном приложении "Мой Киевстар", сообщает Politeka.net.

Однако один из клиентов посетовал, что сервис оказался недоступным.

Он оставил комментарий под публикацией компании Киевстар, отметив, что в приложении нет опции диагностики, а при отсутствии интернет-соединения открывается только страница с текстом "Важная информация во время войны".

" Где вы там тот "сервис диагностики" увидели? Во первых, нет в приложении такого вообще. Во вторых, если нет интернета, то открывается окно из "Важная информация во время войны " – возмутился пользователь Киевстара, пишет Политека.

В Киевстаре отреагировали на жалобу и порекомендовали обновить мобильное приложение.

"Для диагностики нужно пролистать в раздел Помощь на вкладке Главная и выбрать пункт Неурядицы с Домашним интернетом" – объяснили представители компании Киевстар.

Чтобы загрузить обновленную версию приложения для iOS или Android , нужно:

Открыть App Store или Google Play . Ввести в поиске "Мой Киевстар" . Если программа устарела, нажмите кнопку "Обновить". Если установлена ​​последняя версия, будет доступна кнопка "Открыть" .

В случае обнаружения неисправностей или ошибок в работе приложения компания советует обратиться на apps@kyivstar.net . К обращению следует добавить:

Версию операционной системы устройства,

устройства, Модель телефона или планшета

планшета Номер телефона

Описание проблемы , а также скриншоты или видеоэкрана

Пользователям Киевстар советуют убедиться, что их приложение обновлено, прежде чем обращаться к поддержке.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.