Пользователи "ПриватБанка" сообщают, что до сих пор не получили финансовую помощь в рамках программы "Зимняя е Поддержка", хотя заявки можно было подать до конца февраля, сообщает Politeka.net.

Как отмечает портал "Минфин", где клиенты оставляют отзывы о работе банков, проблема затронула многих получателей.

Одна из пользователей "ПриватБанка" рассказала, что ее отец-пенсионер подал заявку на выплату 1 000 грн еще в декабре 2024 года в отделении банка. Однако в январе работники учреждения сообщили, что финансирование программы временно отсутствует. Только 7 февраля мужчина смог получить карту "ПриватБанка" для начисления выплат, пишет Политека.

"Ему сказали, что средства поступят в течение 10 дней... средств как не было, так и нет", - написала клиентка "ПриватБанка".

Однако по состоянию на 1 марта выплата так и не поступила на карточку "ПриватБанка", хотя знакомые ее семьи, подавшие заявки через другие банки, уже получили помощь.

"В банк дозвониться трудно, все письменные обращения на рассмотрении. Тем временем все наши знакомые уже давным-давно получили эту помощь, правда, в других банках", - отметила она.

Программа "Зимняя е Поддержка" предусматривала выплату 1 000 грн, заявки принимались до 28 февраля. Начиная с 1 марта, подача новых заявок прекращена. В январе премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что помощь получили более 8 миллионов граждан.

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