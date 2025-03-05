Согласно Закону Украины "О государственном бюджете на 2025 год", льготы будут предоставляться по новым критериям.

В 2025 году коммунальные льготы украинцам будут начисляться по новым правилам, учитывающим доход семьи, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Все выплаты, в частности, за февраль, будут осуществлены в марте для тех, кто отвечает установленным критериям.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), украинцы, имеющие право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, в феврале 2025 года не получили положенных выплат. Это связано с введением нового единственного механизма начисления, предусматривающего учет уровня доходов семьи.

Политека пишет, согласно Закону Украины "О государственном бюджете на 2025 год", льготы будут предоставляться по новым критериям. Если получатель отвечает требованиям, средства, включая компенсацию за февраль, поступят в марте.

Основные изменения в правилах предоставления льгот:

С 2025 года действует единый подход к начислению льгот по оплате коммунальных услуг.

Главным критерием для их получения стал среднемесячный доход семьи.

Если доход не превышает 4240 грн на человека, право на льготы сохраняется.

Ранее отдельные категории граждан могли получать льготы без учета дохода. Однако из-за ограниченного бюджета было решено установить более четкие критерии.

Новые правила не распространяются на: участников боевых действий; лиц с инвалидностью в результате войны.

Для всех других граждан, получавших льготы до 31 декабря 2024 года, изменения вступят в силу после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов.

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