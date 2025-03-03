Крупнейшие мобильные операторы изменили расчётный период в своих самых доступных тарифах, установив оплату не за календарный месяц, а за четыре недели.

Самым дешевым тарифом "Киевстар" по состоянию на начало весны 2025 года остаётся LOVE UA Комфорт стоимостью 140 гривен, однако воспользоваться им могут только пенсионеры и люди с инвалидностью, пишет Politeka.net.

Для подключения необходимо посетить фирменный магазин оператора и предоставить соответствующие документы. В пакет включены безлимитные звонки внутри сети, 60 минут на другие украинские операторы и городские номера, 6 ГБ мобильного интернета и 60 SMS.

В массовом сегменте тарифы за последние полгода значительно подорожали. Если летом 2024 года минимальная стоимость стартовала с 175 гривен за четыре недели (тариф LOVE UA на максимум), то теперь аналогичный пакет LOVE UA Світло Контакт обходится уже в 250 гривен, делится Politeka.net.

В него входит 20 ГБ мобильного интернета, 6,1 ГБ интернета в роуминге, безлимитные звонки внутри сети, 150 минут на другие украинские операторы и международные вызовы в 13 стран, 100 SMS, а также дополнительные опции "Суперсила", позволяющие подключить больше гигабайтов, минут, SMS или доступ к платформе "Киевстар ТБ". Этот тариф стал самым популярным среди абонентов.

Оператор также предлагает специальные условия для новых клиентов, переносящих номер через MNP. В этом случае доступен тариф за 125 гривен на четыре недели с фиксированной ценой на 13 оплат или контрактный вариант за 100 гривен.

Похожие условия предусмотрены и для тарифов LOVE UA Магніт и LOVE UA Магніт контракт, включающих 20 ГБ мобильного интернета, 1200 минут на все украинские сети с последующим безлимитом внутри "Киевстар" и возможность выбрать дополнительные услуги, такие как безлимитный интернет, домашний интернет (для контрактных абонентов) или доступ к "Киевстар ТБ".

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