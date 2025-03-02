Видео демонстрирует, как водитель трамвая кричит на мужчину, который держит ребенка на руках, и даже наносит ему удар.

В Праге водитель трамвая изгнал украинцев с ребенком из-за поведения малышей, сообщает Politeka.net .

Инцидент произошел 27 февраля в трамвае №9382, передают в Telegram-каналах.

Водитель трамвая сначала начал агрессивно обижать украинскую семью из-за того, что маленький ребенок стоял ногами на сиденье, глядя в окно. Из-за этого инцидента он выгнал пассажиров из трамвая, обвиняя их в неподобающем поведении и угрожая вызвать полицию.

На опубликованном видео видно, как водитель трамвая кричит на мужчину, который держит ребенка на руках, и даже наносит ему удар. Ситуация обострилась, когда ребенок начал сильно плакать, но водитель не реагировал на его слезы. Он продолжал возмущенно потребовать, чтобы семья покинула транспорт. В ходе конфликта водитель сообщил, что украинцы не имеют права находиться в стране.

Также водитель обратился к другим пассажирам, сообщив, что они должны "поблагодарить этих людей", потому что из-за них трамвай не сможет двигаться дальше, сообщает Политека.

Этот случай вызвал большой резонанс в соцсетях, где пользователи активно обсуждают недопустимое поведение водителя трамвая. Семья была все же вынуждена покинуть трамвай с детской коляской, не дождавшись приезда в свой пункт назначения.

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