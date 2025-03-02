Тарифы на коммунальные услуги продолжатся расти, особенно это касается услуг управления многоквартирными домами, сообщает Politeka.net.
Стало известно, для кого с марта возрастут тарифы и какой именно подорожает.
Сообщается, что тариф вырастет в Киеве уже с 1 марта. Так, в Киеве коммунальная услуга по управлению многоквартирными домами охватывает следующие обязанности:
- уборка помещений и близлежащих территорий;
- обслуживание внутридомовых систем;
- обслуживание лифтов;
- закупка электроэнергии для работы лифтов и освещение общих мест;
- текущий ремонт дома.
Политека пишет, с 1 марта тариф коммунальной услуги составит 12,66 грн. с НДС за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения в доме.
По данным Государственной службы статистики, к началу 2025 года средний тариф на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива вырос более чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Больше всего подорожала электрическая энергия - на 63%. Кроме того, за год стали тарифы дороже:
- услуга по управлению многоквартирными домами - на 10,3%;
- уборка бытовых отходов - на 9,6%;
- содержание и ремонт жилья - на 4,2%;
- водоснабжение – на 0,7%;
- водоотвод – на 0,6%.
Источник: finance.novyny.live
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