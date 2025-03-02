К началу 2025 года средний тариф на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива вырос более чем на 19%, теперь вырастет еще один тариф.

Тарифы на коммунальные услуги продолжатся расти, особенно это касается услуг управления многоквартирными домами, сообщает Politeka.net.

Стало известно, для кого с марта возрастут тарифы и какой именно подорожает.

Сообщается, что тариф вырастет в Киеве уже с 1 марта. Так, в Киеве коммунальная услуга по управлению многоквартирными домами охватывает следующие обязанности:

уборка помещений и близлежащих территорий;

обслуживание внутридомовых систем;

обслуживание лифтов;

закупка электроэнергии для работы лифтов и освещение общих мест;

текущий ремонт дома.

Политека пишет, с 1 марта тариф коммунальной услуги составит 12,66 грн. с НДС за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения в доме.

По данным Государственной службы статистики, к началу 2025 года средний тариф на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива вырос более чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Больше всего подорожала электрическая энергия - на 63%. Кроме того, за год стали тарифы дороже:

услуга по управлению многоквартирными домами - на 10,3%;

уборка бытовых отходов - на 9,6%;

содержание и ремонт жилья - на 4,2%;

водоснабжение – на 0,7%;

водоотвод – на 0,6%.

Источник: finance.novyny.live

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.