В мобильном приложении "Действие" теперь можно просмотреть фото и видео нарушений, зафиксированных автоматическими камерами и суммой штрафа.

Превышение скорости на дорогах Украины приводит к штрафам и значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Politeka.net.

В пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области напомнили о разрешенной скорости на разных участках дорог и штрафах.

В населенных пунктах максимальная скорость – 50 км/ч;

В жилых и пешеходных зонах – до 20 км/ч;

Вне населенных пунктов - до 90 км/ч;

На дорогах с раздельной полосой – до 110 км/ч;

На автомагистралях максимальная скорость – 130 км/ч.

Политека пишет, что полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростные ограничения для безопасности всех участников дорожного движения.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в мобильном приложении "Дія" теперь можно посмотреть фото и видео нарушений, зафиксированных автоматическими камерами.

Штрафы за превышение скорости выглядят так:

340 гривен - за превышение скорости более чем на 20 км/ч;

1700 гривен - за превышение скорости более чем на 50 км/ч.

Если штраф оплачен в течение десяти банковских дней после получения постановления, сумма уменьшается на 50%.

Штрафы за нарушение ПДД можно оплатить:

через официальные приложения и сервисы МВД;

в мобильном приложении "Действие" - с помощью реквизитов карты, а также через ApplePay или GooglePay;

в банковских учреждениях Украины (по указанным реквизитам).

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