В Украине рынок земли функционирует уже более трех лет, и каждый желающий может приобрести или продать земельный участок.

Перед заключением соглашения важно проверить право собственности на землю во избежание рисков и возможных юридических проблем, сообщает Politeka.net.

Как рассказала юрист Любовь Полишкевич, один из самых простых способов проверить право собственности на землю — это анализ документов.

Если у вас есть государственный акт на землю, свидетельство о праве собственности или информационная справка, в которых указан кадастровый номер, можно воспользоваться электронным сервисом Госгеокадастра, сообщает Политека.

С помощью реестра можно найти информацию о участке и его владельце. Если сведения в реестре совпадают с вашими документами, дополнительных проверок не требуется. Однако если кадастровый номер отсутствует или не совпадает, вам нужно обратиться к землеустроительной организации, которая поможет установить границы земельного участка.

В результате вы получите выписку из Государственного земельного кадастра с присвоенным кадастровым номером. Кроме того, иногда кадастровый номер в реестре может не совпадать с указанным в документах. В таком случае необходимо обратиться в Госгеокадастр и заказать письмо-разъяснение об изменении номера.

После этого можно зарегистрировать право собственности на новый кадастровый номер через ЦНАП. Особое внимание следует обратить тем, кто получил земельный участок еще в 90-х годах и имеет "красный" или "желтый" государственный акт. В этих случаях может возникнуть проблема отсутствия кадастрового номера.

Для решения этого вопроса следует обратиться к землеустроительной организации для установления границ земельного участка. Это позволит избежать возможных конфликтов с соседями и проблем с регистрацией права собственности.

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