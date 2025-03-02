Женщина обратилась в ПФУ с заявлением о назначении пенсии по потере кормильца после смерти мужчины и по этому начались проблемы.

Женщина получает пенсию по потере кормильца, однако у нее образовалась переплата пенсии за период с 01.04.2015 по 30.11.2020 на сумму 106 901 гривна, которую она должна вернуть, сообщает Politeka.net.

Это послужило основанием для рассмотрения дела в Подольском районном суде Киева.

19 мая 2015 года женщина обратилась в ПФУ с заявлением о назначении пенсии по потере кормильца после смерти мужчины. На основании этого заявления ей была назначена пенсия в размере 30% денежного довольствия умершего мужчины, пишет Политека.

Однако постановлением Шевченковского районного суда Киева было отменено это решение, и ГУ ПФУ в Киеве обязано было назначить пенсию в размере 70% денежного довольствия. Общая сумма пенсии составляла 3020 гривен.

После проведения перерасчета она начала получать пенсию в новом размере. Однако также получала пенсию по потере кормильца при умершем сыне, что вынуждало ее пенсию по закону составлять лишь 45% денежного довольствия умершего. В связи с этим возникла переплата пенсии, которую женщина должна была вернуть.

В процессе рассмотрения дела Пенсионный фонд Украины не смог предоставить доказательств, что женщина действовала недобросовестно при подаче заявления о пенсии. Суд отметил, что не было доказано злоупотребление с ее стороны, а доказательства недобросовестности не были предоставлены. Поэтому иск ПФУ к женщине суд отклонил, отметив, что требования необоснованны.

Таким образом, суд принял решение в пользу женщины, отказав в удовлетворении Пенсионного фонда.

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