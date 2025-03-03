ДТЭК обратился в суд с требованием взыскать эту сумму изукраинца после проверки.

Компания ДТЭК требовала уплаты за неучтенную электроэнергию на сумму 107 625 гривен, однако мужчина отказался платить эту сумму, поскольку не заключал никаких договоров с компанией, сообщает Politeka.net.

Этот вопрос стал основой рассмотрения дела в Киево-Святошинском районном суде Киевской области.

14 января 2019 г. во время проверки в указанном адресе работники ЧАО «Киевоблэнерго» зафиксировали нарушение Правил розничного рынка электрической энергии, в частности самовольное подключение потребителя к электросети. Впоследствии было определено, что стоимость неучтенной энергии составляет 107625 гривен. ДТЭК обратился в суд с требованием взыскать эту сумму.

Политека пишет, заочным решением от 14 сентября 2020 года суд удовлетворил иск и обязал мужчину уплатить указанную сумму в пользу ЧАО «Киевоблэнерго». В январе 2023 года мужчина подал заявление о пересмотре этого решения, аргументируя тем, что не получал судебные повестки и узнал о решении только после получения постановления об исполнительном производстве. Он также подчеркнул, что не заключал договор с ДТЭК и не совершал нарушений.

13 февраля 2023 года ДТЭК подало возражение на заявление о пересмотре решения, указывая, что было открыто исполнительное производство и частично взыскана задолженность. В то же время, 8 марта компания заявила об уменьшении исковых требований, поскольку задолженность на тот момент составляла 87 998 гривен.

Однако суд, рассмотрев дело, отказал в удовлетворении иска. Компания ДТЭК не предоставила достаточных доказательств того, что именно мужчина нарушил правила и нанес ущерб на указанную сумму. Суд отметил, что из материалов дела нельзя однозначно определить владельца дома на момент возбуждения, а также что истец не предоставил доказательств личности виновника.

Учитывая все факты, суд пришел к выводу, что в удовлетворении следует отказать.

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