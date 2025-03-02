Женщина выразила свое недовольство действиями Киевстара, отметив, что ей все чаще приходится пополнять счет, она пополнила счет 10 числа, на следующий месяц — 8 числа, а на третий — 6 числа, сообщает Politeka.net.

Клиентка Киевстар обратила внимание, что даже не проходит месяц, как нужно снова пополнять, и это возмущает ее.

"Пополнила счет 10 числа, на следующий месяц - 8 числа, а на третий - 6 числа, и даже месяц не проходит, как снова нужно пополнять. Так получается, что не проходит даже 4 недели, а с каждым месяцем дни между пополнениями становятся все короче, а плата - все выше. Как можно обманывать людей в такое трудное?" – написала клиентка Киевстар.

Как пишет Политека, Киевстар отреагировали на жалобу женщины, объяснив, что если тариф имеет срок действия 4 недели, дата следующего списания действительно постоянно меняется.

"Если тариф действует в течение 4 недель, дата списания меняется каждый раз. Это не обман", — отметили в компании Киевстар.

Чтобы получить информацию о своих расходах, абоненты Киевстар могут воспользоваться приложением "Мой Киевстар", где доступ к данным возможен при подключении к интернету. Плата за регистрацию и использование приложения отсутствует. Абоненты предоплаченной связи могут просматривать информацию о расходах с момента регистрации в системе, а контрактные абоненты за год или с момента подключения номера.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.