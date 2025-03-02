Обратившись в ПриватБанк для блокирования средств на счете, получила отказ из-за конфиденциальности данных.

Женщина получила звонок от лица, представившегося работником ПриватБанка, и выполнила ряд инструкций, после чего обнаружила исчезновение 49 493 гривен с его карты, сообщает Politeka.net.

Она потребовала в суде от финансового учреждения ПриватБанка вернуть украденные средства.

9 февраля 2022 года женщине позвонил по телефону незнакомый собеседник, назвавшийся работником ПриватБанка, и сообщил, что с ее карточкой ПриватБанка есть проблемы. После этого ее попросили установить программу Any Desk и ввести код для замены карты ПриватБанка. Назначенная программа дала доступ злоумышленнику к телефону женщины, что позволило ему совершить два перевода с карты ПриватБанка на другую карту на сумму 49 493 гривны, пишет Политека.

Женщина сообщила об инциденте ПриватБанка и полиции. Однако, обратившись в ПриватБанк для блокирования средств на счете, получила отказ из-за конфиденциальности данных клиента.

Истец не возразила, что она сама загрузила программу, что привело к преступному доступу к ее телефону.

Суд отказал женщине в иске и возврате денег на карточку, поскольку ее собственные действия способствовали незаконному использованию информации, позволившей злоумышленнику совершить платежные операции. Кроме того, суд не нашел доказательств нарушения ПриватБанком правил проведения финансовых операций.

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