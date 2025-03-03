Социальная пенсия призвана помочь людям, которые не могут получить обычную пенсию по возрасту на основе стажа или уплаченных страховых взносов.

Для украинцев, достигших пенсионного возраста, но не набравших достаточного страхового стажа, доступна возможность оформления социальной пенсии, сообщает Politeka.net .

Об этом пишет издание NV .

Как рассчитывается социальная пенсия?

В 2025 году требования к минимальному страховому стажу для получения пенсии по возрасту значительно выросли. Согласно новым правилам, чтобы получить стандартную пенсию по возрасту, нужно иметь больше лет официальной работы и уплаты страховых взносов, чем раньше. Если лицо не набрало необходимый стаж, оно может обратиться в органы социальной защиты для получения социальной пенсии. Размер такой пенсии рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом.

Основные показатели для расчета социальной пенсии:

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, в 2025 году составляет 2361 гривну.

Средний доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Важно отметить, что максимальный размер социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен. Кроме того, социальная пенсия для лиц без трудового стажа пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии получателя и среднемесячном доходе его семьи, сообщает Политека.

Документы для оформления социальной пенсии

Для того чтобы подать заявку на социальную пенсию, необходимо собрать ряд документов:

Заявление о назначении пенсии.

Паспорт и идентификационный код

Справка из Пенсионного фонда Украины о наличии страхового стажа.

Декларация о доходах и имущественном положении (на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев).

Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

Все документы должны быть оригиналами или заверенными копиями. В случае, если лицо не может подать документы самостоятельно, это может сделать его официальный представитель или опекун.

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