Для украинцев, достигших пенсионного возраста, но не набравших достаточного страхового стажа, доступна возможность оформления социальной пенсии, сообщает Politeka.net .

Об этом пишет издание NV .

Как рассчитывается социальная пенсия?

В 2025 году требования к минимальному страховому стажу для получения пенсии по возрасту значительно выросли. Согласно новым правилам, чтобы получить стандартную пенсию по возрасту, нужно иметь больше лет официальной работы и уплаты страховых взносов, чем раньше. Если лицо не набрало необходимый стаж, оно может обратиться в органы социальной защиты для получения социальной пенсии. Размер такой пенсии рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом.

Основные показатели для расчета социальной пенсии:

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, в 2025 году составляет 2361 гривну.

Средний доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Важно отметить, что максимальный размер социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен. Кроме того, социальная пенсия для лиц без трудового стажа пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии получателя и среднемесячном доходе его семьи, сообщает Политека.

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Документы для оформления социальной пенсии

Для того чтобы подать заявку на социальную пенсию, необходимо собрать ряд документов:

Заявление о назначении пенсии.

Паспорт и идентификационный код

Справка из Пенсионного фонда Украины о наличии страхового стажа.

Декларация о доходах и имущественном положении (на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев).

Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

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Все документы должны быть оригиналами или заверенными копиями. В случае, если лицо не может подать документы самостоятельно, это может сделать его официальный представитель или опекун.

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