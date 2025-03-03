Для украинцев, достигших пенсионного возраста, но не набравших достаточного страхового стажа, доступна возможность оформления социальной пенсии, сообщает Politeka.net .
Об этом пишет издание NV .
Как рассчитывается социальная пенсия?
В 2025 году требования к минимальному страховому стажу для получения пенсии по возрасту значительно выросли. Согласно новым правилам, чтобы получить стандартную пенсию по возрасту, нужно иметь больше лет официальной работы и уплаты страховых взносов, чем раньше. Если лицо не набрало необходимый стаж, оно может обратиться в органы социальной защиты для получения социальной пенсии. Размер такой пенсии рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом.
Основные показатели для расчета социальной пенсии:
Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, в 2025 году составляет 2361 гривну.
Средний доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев.
Важно отметить, что максимальный размер социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен. Кроме того, социальная пенсия для лиц без трудового стажа пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии получателя и среднемесячном доходе его семьи, сообщает Политека.
Документы для оформления социальной пенсии
Для того чтобы подать заявку на социальную пенсию, необходимо собрать ряд документов:
Заявление о назначении пенсии.
Паспорт и идентификационный код
Справка из Пенсионного фонда Украины о наличии страхового стажа.
Декларация о доходах и имущественном положении (на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев).
Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).
Все документы должны быть оригиналами или заверенными копиями. В случае, если лицо не может подать документы самостоятельно, это может сделать его официальный представитель или опекун.
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