Украинцы, являющиеся потребителями "Нафтогаза", иногда жалуются на ухудшение качества газа и повышенное потребление голубого топлива

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о причинах таких явлений и объяснили, что происходит в системе, сообщает Politeka.net.

На официальной странице компании в Facebook специалисты "Нафтогаза" отметили, что один из ключевых факторов, влияющий на эффективность работы газовых приборов, — это давление подачи газа.

Газ транспортируется через магистральные трубопроводы под высоким давлением, но на этапе распределения он снижается до безопасного уровня для подачи в домохозяйства, сообщает Политека.

Если давление газа ниже нормы, это приводит к нескольким последствиям: пламя на плитах становится слабым и может гаснуть; газовые котлы и колонки не достигают требуемой температуры; бытовые приборы работают неэффективно, что может вызвать их выключение или ухудшение работы.

Однако "Нафтогаз" отметил, что колебания давления - это естественное явление во время пиковых нагрузок, в частности утром и вечером, когда потребление газа достигает своего максимума. Зимой этот эффект может усиливаться из-за активного использования отопления.

Также в "Нафтогазе" объяснили ситуацию с качеством газа, ведь потребители жалуются, что она стала гораздо хуже. Пользователи жалуются, что счетчики "крутят" слишком быстро, а эффективность использования газа снизилась. Некоторые даже предполагают, что уменьшение давления или смешивание газа с другими веществами могут являться причиной таких изменений.

Представители "Нафтогаза" перекладывают ответственность за возможные проблемы на облгазы, отвечающие за распределение газа.

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